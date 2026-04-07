Ekrem İmamoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

ekrem-imamoglu-hakkinda-sorusturma-baslatildi

Bir kısım basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialar doğrultusunda, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir davada Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma açıldığı belirtildi.

İmamoğlu’nun, 6 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve “çıkar amaçlı suç örgütü” olarak bilinen soruşturmadaki yargı mensuplarına yönelik ifadeleri ele alındı.

Bu çerçevede, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

