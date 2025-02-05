Ekrem İmamoğlu’na 7 Yıla Kadar Hapis İstemi

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesinin hedef alındığı ifadeler nedeniyle ‘terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek “mağdur” sıfatıyla ifade edildi. İddianamede, İmamoğlu’nun paneldeki konuşmasında, Başsavcı Gürlek’e karşı kullandığı ifadelerin suç içerikli olduğunun belirlendiği ve bu doğrultuda resen bir soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

GÜRLEK’İN GEÇMİŞİ VE TEHDİTLER

Halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Akın Gürlek’in geçmişte terör suçlarına bakmakla sorumlu ağır ceza mahkemelerinde başkanlık ettiği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu anımsatıldı. İddianamede, Gürlek’in görev yaptığı sürelerde ve günümüzde terör örgütleri tarafından hedef alındığına dikkat çekildi. Terör örgütlerinin çeşitli medya organlarında Gürlek’in kimlik bilgilerini ve fotoğraflarını yayımlayarak tehditte bulunduğu belirtildi. İmamoğlu’nun konuşmasının da Gürlek’i hedef göstererek, “terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme” suçunu işlediği ifade edildi.

SUÇLAMALAR VE DEĞERLENDİRME

İddianamede İmamoğlu’nun aleni söylemlerinin, kamu görevini yürüten Gürlek’i küçük düşürmeye yönelik olduğu vurgulandı. İfadenin düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, suç niteliğinde olduğu ve hukuki koruma görmeyeceği belirtildi. İmamoğlu’nun ifadesinde, Başsavcı Gürlek ve yakınlarının hedef alındığı, zarar verme ihtimali taşıyan ifadelerin kullanıldığı aktarıldı. İddianamede “Fiilin mağdur üzerinde korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olduğu” ifadesine yer verildi.

YARGI GÖREVİNE MÜDAHALE İDDİASI

İddianamede, İmamoğlu’nun 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, bilirkişi olarak görevli bir kişiyi alenen hedef göstererek “yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs etmek” suçunu işlediği de tespit edildi. İki olayın bir arada değerlendirildiğinde, İmamoğlu’nun konumunu ve nüfuzunu basın önünde kullanarak, yargı organları üzerinde baskı oluşturma amacı taşıdığı ifade edildi. İddianame, İmamoğlu’nun “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor.

MEMURİYETTEN YOKSUN BIRAKILMA TALEBİ

İddianamede ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasına dayanarak İmamoğlu’nun, suçundan dolayı ‘sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden’ yoksun bırakılması talep edildi. İddianame, değerlendirme için ağır ceza mahkemesine gönderildi ve mahkeme heyetinin incelemesi sürüyor.