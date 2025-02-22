Ekrem İmamoğlu’na Diploma Soruşturması Açıldı

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANINDAN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Türkiye’nin siyasi gündemi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı etrafında dönüyor. Parti içindeki ön seçimlerde, 133 milletvekilinin 116’sının oyunu alarak CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine tek aday olarak belirlenen İmamoğlu, bu süreçte dikkat çeken gelişmelerle karşılaşıyor.

Yeni Soruşturma Başlatıldı

İmamoğlu hakkında, daha önceki soruşturmalar sonucunda hapis cezası ve siyasi yasak talep edilirken, şimdi bir soruşturma daha açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında “Resmi belgede sahtecilik” iddiaları sebebiyle yeni bir soruşturma başlattığını açıkladı. Bu gelişmeler, İmamoğlu’nun siyasi geleceğini etkileme potansiyeline sahip.