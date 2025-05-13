Ekrem İmamoğlu’na Diplomayı İptal Yazısı Gönderildi!

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN İMAMOĞLU’NA GÖNDERDİĞİ YAZI

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline yönelik bir tebliğ yazısı gönderdi. Yazıda şu ifadeler yer aldı: “Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 No’lu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir.”

SAVCILIK TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan rapordaki tespitler ışığında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Başsavcılık, İstanbul Üniversitesine göndermiş olduğu yazıda, İmamoğlu’nun diplomasının dayanak gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce tamamlanmasını talep etti.

DİPLOMANIN İPTALİ VE VERİ TABANINDAN KALDIRILMASI

18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınarak iptaline karar verildiği bildirildi. İmamoğlu’nun diploma bilgisi, 6 Mayıs’ta üniversite veri tabanından kaldırıldı.