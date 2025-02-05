Ekrem İmamoğlu’na Hapis İstemiyle İddianame

İDDİANAMEDE BAŞSAVCI AKIN GÜRLEK “MAĞDUR” OLARAK YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek “mağdur” olarak tanımlanıyor. İddianamede, İmamoğlu’nun bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek’e yönelik kullandığı ifadelerin suç içerikli olduğunun tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.

TERÖR SUÇLARI ÜZERİNDE ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNDU

Halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini sürdüren Akın Gürlek’in geçmişte de terör suçlarıyla ilgili ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunduğu hatırlatılıyor. İddianamede Gürlek’in görev yaptığı süre boyunca ve şu anda da terör örgütü DHKP/C başta olmak üzere çeşitli terör örgütleri tarafından hedef alındığı da ifade ediliyor.