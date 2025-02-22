Ekrem İmamoğlu’na Sahtecilik İddiasıyla Soruşturma

YENİ SORUŞTURMA AÇILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönünde yapılan ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporlar sonucunda “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma sürecini başlattı. İmamoğlu’nun 26 Şubat’ta ifadeye çağrıldığı ve 1990 yılında YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne bağlı İşletme Fakültesi’nin İngilizce İşletme bölümüne usulsüz bir şekilde geçiş yaptığı iddia ediliyor. İmamoğlu’nun bu yasa dışı yatay geçişle kaydını yaptırarak mezun olması ve diploma almasının yasalara aykırı olduğu belirtiliyor.

İMAMOĞLU’NU SORULAR BEKLİYOR

İmamoğlu’nun diploma konusunda uzun süredir tartışmalar yaşanıyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan İmamoğlu’nun eğitim geçmişi şu şekilde: Trabzon Lisesi’nden mezun olduktan sonra KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı, fakat kısa bir süre içinde kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne aldırdı. Ailesinin 1987 yılında İstanbul’a taşınmasının ardından, KKTC’de iki yıl öğrenim gördükten sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (İngilizce) bölümüne yatay geçiş yaptı ve bu bölümden 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında başladığı yüksek lisans (MBA) eğitimine bir süre ara verdi ve Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde öğrenci affından yararlanarak yüksek lisans eğitimini tamamladı.