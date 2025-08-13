Gündem

Ekrem İmamoğlu’ndan Adaylık Açıklaması:

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimine dair önemli açıklamalar yapıyor. Amerikan medya kuruluşu Bloomberg’e verdiği röportajda, kendisine yöneltilen sorulara danışmanları aracılığıyla yazılı olarak yanıt verdi.

MUHALEFETİN BİRLEŞMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında “Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisinin katılma engeli olursa alternatif bir adayı desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Yapay Süper Zeka Yolda Geliyor

Meta'nın yapay zeka sistemlerinin kendi kendine geliştiği yönünde yeni iddialar ortaya atıldı. Şirketin uygulamaları bu gelişimden etkilenecek mi merak ediliyor.
Taktırmayan 28 Bin TL Ödeyecek

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulaması kapsamında, Ordu'da bir istasyona 28 bin TL ceza kesildi. Ceza, sürücünün durumu bildirmesiyle gündeme geldi.

