Ekrem İmamoğlu’ndan Adaylık Açıklaması:

İMAMOĞLU’NDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimine dair önemli açıklamalar yapıyor. Amerikan medya kuruluşu Bloomberg’e verdiği röportajda, kendisine yöneltilen sorulara danışmanları aracılığıyla yazılı olarak yanıt verdi.

MUHALEFETİN BİRLEŞMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında “Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisinin katılma engeli olursa alternatif bir adayı desteklemeye hazır olduğunu belirtti.