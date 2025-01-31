Ekrem İmamoğlu’ndan Çağlayan Adliyesi’nde İlk Açıklama

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARIYLA ADALAT KONUSU VURGULANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde terör savcısına ifade verirken yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. İmamoğlu, “Çok zor koşullarda bize destek olmak için buraya gelen bütün dostlarımızı, bütün hemşehrilerimizi, bütün yol arkadaşlarımızı ama gerçekten çok kapsayıcı bir sürecin içindeyiz.” ifadelerini kullanarak, bu süreçte yer alan siyasi partilerin önemine vurgu yaptı. Özellikle, “Bugün burada bütün siyasi partiler, iktidar partisi hariç bütün siyasi partiler, bugün buraya adaletin savunması için bize destek olmaya geldiler.” şeklindeki sözleri, Türkiye’deki adalet mücadelesinin önemini ön plana çıkarttı.

HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE

İmamoğlu, İstanbul’da yargı tacizinin en üst seviyede yaşandığını belirterek, “Ne yazık ki yargının siyasallaşması ve yargıya siyasetin…” diyerek mevcut durumu eleştirdi. Geçmişte yaşanan adaletsiz uygulamalara atıfta bulunarak, “Esenyurt’ta başlayan ve Ahmet Özer Hocamızın hapse atılması, Beşiktaş’ta Rıza Akpolat kardeşimizin haksız yere tutuklanması süreciyle beraber bu yargı eliyle süreci dizayn etme çabası devam etmektedir.” şeklinde konuştu. İstanbul’un, kurulan kumpasların bir sonucu olarak büyük bir baskı altında olduğunu ifade eden başkan, yılmadan mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

DAYANIŞMA RUHU ÖNE ÇIKTI

İmamoğlu, siyasi partilerin dayanışma ruhunun bugün burada güçlü bir şekilde sergilendiğini belirtti. Genel başkanların destek verdiğini ve tüm siyasi partilerin bir araya geldiğini dile getirerek, “Her birisine Türkiye Cumhuriyeti’nin bu şanlı devletin bekası için, milletimizin birlik ve beraberliği için her birisine yürekten teşekkür ediyorum.” dedi. Ayrıca, siyasi yol arkadaşlarına ve partisinin destekçilerine teşekkür eden İmamoğlu, bu dayanışmanın önemini ve değerini vurguladı.