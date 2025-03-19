Ekrem İmamoğlu’ndan Gözaltına Alınma Açıklaması

GÖZALTINA ALINAN İMAMOĞLU’NUN PAYLAŞIMI

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı el yazısıyla dikkat çekti. “Önce Allah’a sonra milletimize emanetim” ifadelerini kullanan İmamoğlu, halkına olan güvenini ve inancını vurguladı. İmamoğlu’nun notunda, “Yapılan kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah’a, sonra milletimize emanetim. Saygılarımla…” şeklinde mesaj verdi.

TOPLUMSAL YANKILAR

İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında gelen açıklamaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya üzerinden binlerce kişi, İmamoğlu’nun mesajını paylaşarak desteklerini gösterdi. Bu süreçte yaşanacak gelişmelere dikkatler çevrildi.

DİLEK İMAMOĞLU’NDAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Dilek İmamoğlu da bir video mesaj paylaştı. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Dilek İmamoğlu, yaşananlara büyük bir isyan ile yanıt verirken, 13 yaşındaki kızları Beren ile ilgili bir ayrıntı da paylaştı. Dilek İmamoğlu, “Ne yazık ki ülkemiz ve demokrasimiz açısından çok can yakıcı günler yaşıyoruz. Ülkemizi ekonomik açıdan yıkıma sürükleyenler iktidarlarını korumak adına aynı yıkımı hukuk ve adalet alanında da gerçekleştirmekten hiç çekinmiyorlar. Sandıkta kaybedeceklerini bildikleri için rakibini hukuk eliyle saf dışı bırakmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu. Ayrıca, 18 Mart 2025 günü eşinin üniversite diplomasının usulsüz bir şekilde iptal edildiğini belirtti.

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

Dün akşam üniversite diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu, bu sabah ‘Çıkar amaçlı suç örgütü lideri’ suçlamasıyla gözaltına alındı. İlk olarak İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB iştiraki Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun gözaltına alındı. Bunu, İmamoğlu’nun kampanya danışmanı Necati Özkan takip etti. Devam eden saatlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Kültür AŞ yöneticisi Mahir Polat da gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği kararıyla Taksim metro istasyonu erişime kapatıldı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.