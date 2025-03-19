Ekrem İmamoğlu’ndan Gözaltında Duygulandıran Mesaj

GÖZALTINA ALMA VE İFADELER

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı el yazısı notuyla dikkat çekti. “Önce Allah’a sonra milletimize emanetim” ifadelerini kullanan İmamoğlu, halka olan güvenini ve inancını vurguladı. “Yapılan kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah’a, sonra milletimize emanetim. Saygılarımla…” dedi.

SİYASETTEKİ TEPKİLER

İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından yaptığı bu açıklama, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada binlerce kişi, İmamoğlu’nun mesajını paylaşarak desteklerini ifade etti. Gözler, bu süreçte yaşanacak gelişmelere çevrildi.

DİLEK İMAMOĞLU’NUN TEPKİSİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Dilek İmamoğlu da bir video mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Dilek İmamoğlu, yaşananlara adeta isyan ederken; 13 yaşındaki kızları Beren’le ilgili bir detayı da paylaştı. Dilek İmamoğlu, “Ne yazık ki ülkemiz ve demokrasimiz açısından çok can yakıcı günler yaşıyoruz. Ülkemizi ekonomik açıdan yıkıma sürükleyenler iktidarlarını korumak adına aynı yıkımı hukuk ve adalet alanında da gerçekleştirmekten hiç çekinmiyorlar. Sandıkta kaybedeceklerini bildiklerini rakibini hukuk eliyle saf dışı bırakmaya çalışıyorlar” sözleriyle durumun ciddiyetini dile getirdi.

HUKUKİ SÜREÇ VE GÖZALTILAR

Dilek İmamoğlu, “18 Mart 2025’te değerli eşim Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması usulsüz bir şekilde iptal edildi. 19 Mart günü sabahı ise sahurdan hemen sonra kolluk kuvvetleri tarafından evimize yapılan baskınla uyandık. 16 milyon İstanbullunun oylarıyla seçilen eşim Ekrem İmamoğlu yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Dün akşam üniversite diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah ‘Çıkar amaçlı suç örgütü lideri’ suçlamasıyla gözaltına alındı. İlk olarak İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB iştiraki Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun gözaltına alındı, ardından kampanya danışmanı Necati Özkan da gözaltına alındı. Devam eden saatlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Kültür AŞ yöneticisi Mahir Polat da gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği kararıyla Taksim metro istasyonu erişime kapatıldı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu Vatan Caddesi ise trafiğe kapandı.