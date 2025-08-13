Gündem

Ekrem İmamoğlu’ndan Seçim Adaylığı Açıklaması

GÖREV SÜRESİNİN DOLDURULMASIYLA AÇIKLAMALAR YAPIYOR

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında önemli ifadeler kullandı. Amerikan medya kuruluşu Bloomberg’e verdiği röportajda, İmamoğlu, kendisine gelen soruları danışmanları aracılığıyla yazılı olarak yanıtladı.

MUHALEFETİN BİRLEŞMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sorulan bir soruya İmamoğlu, “Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir.” açıklamasını yaptı. İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması engellenirse başka bir adayı desteklemeye de hazır olduğunu ifade etti.

Silivri Cezaevi'nde yaklaşık beş aydır tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başka bir adayı desteklemeye açık olduğunu ifade etti.

