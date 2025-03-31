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Ekrem İmamoğlu’ndan Volkan Konak’a Veda Mesajı

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İMAMOĞLU’NUN TAZİYE PAYLAŞIMI

Ekrem İmamoğlu, ünlü sanatçı Volkan Konak’ın vefatının ardından bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, taziye notunda, acı haberi cezaevinde almanın daha fazla üzüntü yarattığını ifade etti. Paylaşımında “Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum…” dedi.

VOLKAN KONAK’IN ÖLÜM NEDENİ

Ünlü sanatçının ölüm nedeniyle ilgili olarak kalp krizi iddiaları gündeme geldi. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Volkan Konak’ın ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

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