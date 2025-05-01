Ekrem İmamoğlu’nun Ailesiyle Cezaevindeki Görüşmesi

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI VE SUÇLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonucunda 19 Mart’ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. İmamoğlu, İBB’ye yönelik yolsuzluk suçlamalarının bir parçası olarak ihaleye fesat karıştırma, kişisel verileri kaydetme, rüşvet alma ve örgüt kurma gibi çeşitli iddialarla tutuklandı. Tutuklanmasının hemen ardından İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu’nu İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırdı.

AİLESİYLE GÖRÜŞME

Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, kızı Beren İmamoğlu ile birlikte annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu ile bir araya geldi. Görüşme sırasında çekilen bir fotoğraf, Odatv yazarı Ayşe Baykal’a ulaştı. Ekrem İmamoğlu’nun kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu’nun da açık görüşte ziyarete geldiği doğrulandı.