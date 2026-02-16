Ekrem İmamoğlu’nun Diploma Davası Yeni Tarihe Ertelendi

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun üniversite geçişinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla açılan davanın dördüncü duruşması Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda gerçekleştirildi. İmamoğlu, bu dava çerçevesinde dördüncü kez hakim karşısına çıkmış oldu. Duruşmada, mütalaanın açıklanması bekleniyordu; ancak duruşma 6 Temmuz’a ertelendi. Mahkeme, İdare Mahkemesi’nin gerekçeli kararının dosyaya ulaşmasını bekliyor.

SON DURUŞMA HAKKINDA BİLGİLER

Son duruşmada mahkeme, İdare Mahkemesi’nin kararını bekleyeceklerini bildirmişti. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 23 Ocak tarihinde İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline dair açtığı davanın reddedilmesine oy birliğiyle karar vermişti. Kararda, yıllar geçmesine rağmen üniversite idaresinin “açık hata” gerekçesiyle işlemi geri alabileceği belirtilmişti.

DİPLOMANIN İPTALİ İÇİN BAŞLATILAN SÜREÇ

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiası üzerine CİMER’e 18 Eylül 2024’te yapılan şikayet sonrasında, 1 Ekim 2024’te savcılığa bir şikayet dilekçesi sunuldu. Bu şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı lisans diplomasının sahteliğine dair iddiaları incelemek üzere şubat ayında bir soruşturma başlattı. Soruşturma, resmi belgede sahtecilik iddiasıyla başlatılırken, 24 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi’ne resmi yazı gönderildi.

DİPLOMA İPTALİ VE YARGI SÜRECİ

5 Mart 2025’te İmamoğlu’nun ifadesi alındı ve İstanbul Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile iş birliği yaparak konu hakkında bir düzenleme başlattığını açıkladı. 18 Mart 2025’te, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu 61’inci toplantısında, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarının yokluk ve açık hata iddiasıyla iptal edilmesine karar verdi. Üniversite, toplam 38 kişinin yatay geçişlerinin incelendiğini, 10 kişinin kaydının silindiğini ve 28 kişinin diplomalarının iptal edildiğini duyurdu.

İDDİANAMENİN KABULÜ VE SONRASI

Bu gelişmelerin ardından, 8 Temmuz 2025’te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yargılamayı başlatacak iddianameyi kabul etti. İddianamenin kabul edilmesinin ardından İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun yürütmenin durdurulması talebini 2025 yılı Temmuz ayının sonlarına doğru reddetti. İmamoğlu’nun diploma bilgileri 5 Ağustos 2025’te İstanbul Üniversitesi’nin veri tabanından silindi ve e-Devlet’te de görünmez hale geldi.

İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALAR

Soruşturmanın ardından 8 Temmuz 2025’te kabul edilen iddianamede, İmamoğlu’nun “resmi belgede sahtecilik” suçuna iştirak ettiği ve “hileli bir şekilde aldığı evrakı yüksek lisans için İstanbul Üniversitesi’ne, askerlik için Milli Savunma Bakanlığı’na ve Yüksek Seçim Kurulu’na sunduğu” iddia edildi. Ayrıca, iddianamede bu nedenle “resmi belgede sahtecilik” suçunun zincirleme şekilde işlendiği belirtildi.

HAPİS CEZASI TALEBİ

İmamoğlu’nun “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemi iddianamede yer aldı. Ayrıca, “kasıtlı suç” işlemesi sebebiyle hapis cezasına çarptırılması durumunda belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması da talep edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI ETKİLEYEBİLİR

İmamoğlu’nun hapis cezasına çarptırılması halinde, cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için üniversite mezunu olma şartı arandığı için açılan davanın sonucu oldukça kritik öneme sahip. CHP’nin 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdiği ön seçimde tek aday olarak belirtilen Ekrem İmamoğlu, partinin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmişti.