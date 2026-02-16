Ekrem İmamoğlu’nun Diploma Davasında Erteleme Kararı Alındı

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite geçişinde usulsüzlük iddialarıyla açılan davanın dördüncü duruşması Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda gerçekleştirildi. Duruşma sonucunda İmamoğlu, bugüne kadar dördüncü kez hakim karşısına çıkmış oldu. Mütalaanın açıklanması beklenirken, duruşma 6 Temmuz’a ertelendi. Mahkeme, İdare Mahkemesi’nin gerekçeli kararının dosyaya ulaşmasını bekliyor.

SON DURUŞMANIN DETAYLARI

Son duruşmada mahkeme, İdare Mahkemesi’nin kararını bekleme kararı almıştı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 23 Ocak’ta İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali için açtığı davayı oy birliğiyle reddetmişti. Kararda, 35 yılın ardından üniversite idaresinin “açık hata” gerekçesiyle işlemi geri alabileceğine hükmedildi.

DİPLOMANIN İPTAL SÜRECİ

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER’e 18 Eylül 2024’te başvuru yapıldı. Bu ihbarın ardından 1 Ekim 2024’te savcılığa şikayet dilekçesi verildi. Ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun 1994’te İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğu iddiaları üzerine Şubat ayında soruşturma başlattı. Soruşturma, resmi belgede sahtecilik iddialarıyla yürütüldü ve 24 Şubat 2025’te İstanbul Üniversitesi’ne resmi yazı gönderildi. 5 Mart 2025’te İmamoğlu’nun ifadesi alındı; İstanbul Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve savcılıkla iş birliği yaptığını duyurdu.

18 Mart 2025’te İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 61. toplantısında İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarının yokluk ve açık hata gerekçesiyle iptaline karar verdi. Üniversite, toplam 38 kişinin yatay geçişlerinin gözden geçirildiğini ve 10 kişinin kaydının silindiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından, 8 Temmuz 2025’te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu’nun resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yargılanacağı iddianameyi kabul etti. İddianamenin onaylanmasının ardından İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun yürütmenin durdurulması talebini 2025 Temmuz ayı sonunda reddetti.

DİPLOMA İDDİANAMESİ VE CEZA TALEBİ

İmamoğlu’nun diploma bilgileri, 5 Ağustos 2025’te İstanbul Üniversitesi’nin veri tabanından silindi. Söz konusu iddianamede, İmamoğlu’nun “resmi belgede sahtecilik” suçuna iştirak ettiği belirtiliyor ve bu eylemlerin “hileli bir şekilde aldığı evrakı yüksek lisans amacıyla İstanbul Üniversitesi’ne, askerlik hizmeti amacıyla Milli Savunma Bakanlığı’na ve Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunarak kullandığı” vurgulanıyor. İddianamede, bu suçun zincirleme biçimde işlendiği ifade ediliyor. İmamoğlu hakkında 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor ve ayrıca işlemiş olduğu “kasıtlı suç” sebebiyle belli haklardan mahrum bırakılması da isteniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞININ ETKİLERİ

İmamoğlu’nun hapis cezasına çarptırılması, cumhurbaşkanı olabilmesi için üniversite mezunu olma şartı nedeniyle davanın sonucunu oldukça kritik hale getiriyor. CHP’nin 23 Mart 2025’te gerçekleştirdiği ön seçimde yalnızca bir aday olarak Ekrem İmamoğlu, partinin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmişti.