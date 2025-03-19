Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltı Haberi Piyasaları Sarstı

İstanbul’da bu sabah erken saatlerde başlayan operasyonlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile büyük etki yarattı. Devam eden operasyon haberleri, finans piyasalarında sert düşüşlere neden oldu. BIST 100 endeksi, 19 Mart 2025 günü açılışta yüzde 6,87 değer kaybederek 10.060 puana düştü. Saat 09:55’te devreye giren Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDK) sistemi, piyasadaki panik havasını engellemek amacıyla işlemleri geçici olarak durdurdu.

Borsa İstanbul’dan İlk Açıklama

Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada durumu net bir şekilde bildirdi: “Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.” Bu açıklama, piyasalardaki belirsizliği artırırken, yatırımcıların gelişmeleri yakından takip etmeye başlamasına yol açtı.

İşlemler Ne Zaman Başlayacak?

Borsa İstanbul’un ikinci açıklamasında, işlemlerin yeniden başlama zamanı detaylı bir şekilde belirtildi: “Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20:00’de tek fiyat emir toplama, 10:25:00’de eşleştirme yapılacak ve 10:30:00’dan itibaren sürekli işlem yöntemiyle devam edilecek. Tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda ise saat 10:20:00’de emir toplama yapılacak, 10:30:00’dan itibaren seans kaldığı yerden sürecek. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30:00’da yeniden başlayacak. VİOP’taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı’nda da işlemler aynı saatte devam edecek.” Ayrıca, emir toplama sürecinin 30 saniyelik rastlantısal bir kesintiyle tamamlanacağı da not edildi.

Piyasalarda Neler Oluyor?

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve süregelen operasyonlar, piyasalarda ciddi bir tedirginlik havası oluşturdu. Borsa İstanbul’daki büyük düşüş, yatırımcıları panik satışlarına yönlendirdi ve devre kesici sisteminin devreye girmesi piyasalardaki dalgalanmayı kontrol altına almak için bir önlem olarak görülüyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin siyasi ve ekonomik belirsizlikleri daha da artırabileceğini, önümüzdeki saatlerde yapılacak açıklamaların piyasalar üzerinde etkili olacağını belirtiyor.