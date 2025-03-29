Ekrem İmamoğlu’nun Mesajıyla Maltepe Mitingi

MİTİNGİN AÇILIŞI VE İMAMOĞLU’NUN MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Maltepe Miting Alanı’nda bir etkinlik düzenledi. Yüz binlerce kişinin katıldığı bu mitingde, İmamoğlu’nun cezaevinden gönderdiği mesaj, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilerek video formatında alandakilere sunuldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuşma yaptığı sırada katılımcılara İmamoğlu’nun mektubunu aktardı. İmamoğlu’nun mesajından birçok önemli nokta öne çıktı.

TEŞEKKÜR VE MÜCADELE VURGUSU

Ekrem İmamoğlu, mesajına destekçilerine şükranlarını sunarak başladı: “Başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere emek veren, destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah’a olan inancım ve dualarımla, milletime olan bağlılığım ve hizmet kararlılığımla yola çıkıyorum.” Türkiye’nin muhalefet partileri ve sivil temsilcileriyle birlikte tarihi bir dönem yaşanacağını vurgulayan İmamoğlu, “Gücümüzü milletten alarak, mertlikle namertliği yeneceğiz. Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle taçlandıracağız” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, “Bir avuç insanın siyasi hırsları uğruna tertipler kurulabileceğini biliyorum, ama korkum yok. Çünkü arkamda sizler varsınız. Millet, zulmün karşısında birleşmiştir. Korku duvarları yıkılmıştır, gençler ve kadınlar ayaktadır. Millet, bu karanlığı yırtıp atma iradesinde, vicdanda ve adalette birleşmiştir.” diyerek, milletin devletin sahibi olduğunu ve bu birliğin tuzakları aşacağını savundu.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI VE GÖREV

Cumhurbaşkanı adaylığı na dair düşüncelerini de paylaşan İmamoğlu, “Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye talibim. Milletin verdiği görevi her şartta canım pahasına yerine getireceğim. Adalet, huzur, zenginlik ve demokratik bir düzen için korkmadan, yorulmadan yarışacağım.” diyerek, cezaevinde olmasına rağmen geri adım atmayacağına vurgu yaptı.

MAHİYET VE SAMİMİYET

Mesajını etkileyici bir şekilde sonlandıran İmamoğlu, “Kendimi Allah’a ve millete emanet ediyorum. Hücremden avazım çıktığı kadar haykırıyorum: Millet büyüktür, bütün iktidarlardan büyüktür.” dedi. Katılımcılara sevgi ve bayram dileklerini ileten İmamoğlu, “Hepinizi hasretle kucaklıyorum. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.” diyerek sözlerine son verdi.