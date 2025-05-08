Ekrem İmamoğlu’nun X Hesabı Neden Kapatıldı?

TÜRKİYE’DE YASAKLANAN X HESABI VE GEREKÇELERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutulurken, X hesabına Türkiye’den erişim mahkeme kararıyla engellendi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, 24 Nisan 2025’te, “TCK 214 kapsamında suç işlemeye tahrik” şüphesiyle karar aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından uygulanan bu erişim engeli, 8 Mayıs 2025’te yürürlüğe girdi.

SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK SUŞUYLA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun X hesabından 24 Nisan 2025’te yaptığı paylaşımın, Türk Ceza Kanunu’nun 214. maddesindeki “suç işlemeye alenen tahrik” suçunu oluşturabileceği iddiasıyla bir soruşturma başlattı. DMM’nin açıklamasına göre, İmamoğlu’nun tutuklu olduğu dönem boyunca hesabından yapılan paylaşımlar, “kendisi tarafından yapılmasa da kamu düzenine zarar verebilecek nitelikte” olarak değerlendirildi. Bu sebeple, ilgili içeriğin yalnızca engellenememesi nedeniyle hesabın tamamına erişim engeli getirildi. Sabah’a göre, bu karar 5651 Sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca alındı ve BTK ile ESB’ye derhal iletilerek uygulandı.

AÇIKLAMALAR VE YORUMLAR

DMM, sosyal medya hesabında, “İmamoğlu’nun X paylaşımı suç işlemeye tahrik suçu oluşturabilir” diyerek erişim engelini kamuoyuna duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun hesabından yapılan paylaşımların “suç örgütü propagandası” içerdiğini ve TCK 214’ün ihlal edildiğini belirtti. DMM’nin verirken aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun X hesabının erişime kapatılmasıyla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Savcılık açıklamasında, “Hakkında mali ve terör nitelikli suçlardan soruşturma yürütülen ve görevden uzaklaştırılan, halen tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, kendisine ait fakat kendisinin kullanmadığı X sosyal medya hesabından TCK’nın 214. maddesinin ihlaline neden olabilecek suç teşkil eden, ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetindeki paylaşımlar yer verildiği” belirtildi. Ayrıca, “Hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden, teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı göz önünde bulundurularak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında engelleme kararı verilmiştir.” şeklinde ifadelere yer verildi.