ERİŞİM ENGELİ UYGULANDI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabına 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 02.00 civarında Türkiye’den erişim yasaklandı. Silivri Cezaevi’nde 19 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu bulunan İmamoğlu, gözaltı ve tutukluluğuna karşı düzenlenen protestolar süresince X hesabında sık sık paylaşım yapıyordu. Şu an itibarıyla bu hesaba Türkiye’den ulaşım sağlanamıyor. Konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İMAMOĞLU’NUN SON PAYLAŞIMI

İmamoğlu’nun X hesabında paylaşılan son içerik, 7 Mayıs 2025 tarihinde CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temasıyla Beyazıt Meydanı’nda düzenlediği mitinge davetti. Paylaşımda, “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” ifadeleri dikkat çekiyordu. İmamoğlu’nun hesabının kapatılması, bu mitingin hemen ardından gerçekleşti.

CHP’DEN TEPKİ GELDİ

Erişim engelinin duyurulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ve CHP’li milletvekilleri karara sert bir şekilde karşı çıktı. CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesi, siyasete müdahale demektir. X platformu Tayyip Erdoğan’a serbestse, rakibi Ekrem İmamoğlu’na yasak olamaz!” açıklamasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, “Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye’den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt Meydanı’na aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan’ın milyonlarca X hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.