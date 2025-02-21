Ekrem İmamoğlu Resmen Adaylık Başvurusu Yaptı

İMAMOĞLU’NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI BAŞVURUSU YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesindeki cumhurbaşkanı adaylık ön seçim süreci için başvuruda bulundu. Başvuru, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından gerçekleştirildi. Pehlivan, adaylık belgelerini CHP Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye teslim etti. Başvuru esnasında CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de Mehmet Pehlivan’a eşlik etti. Ayrıca, geçen hafta CHP’li 21 il belediye başkanı, İmamoğlu’na “Cumhurbaşkanı adayı ol” çağrısı yapmıştı. Aday olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekmekteydi ve şu ana kadar 100’den fazla milletvekilinin İmamoğlu için imza attığı ifade ediliyordu. Meclis’te toplanan imzaların, 22 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına sunulması planlanıyor. CHP, 23 Mart’ta yapılacak ön seçimde yarışacak cumhurbaşkanı aday ya da adaylarını ilan edecek.

İMAMOĞLU’NDAN PAYLAŞIM

Ekrem İmamoğlu, başvuru evrağına imza attığı anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım. İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz.”

DEMOKRATİK KATILIM VURGUSU

İmamoğlu, mesajında demokratik katılım önceliği üzerine de durdu. “Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız. Adaleti iktidarın değil mülkün temeli kılacak, devletin kurumlarını, bilimi, sanatı, sporu, medyayı partizanlıktan kurtaracak, rakiplerimizi düşman görmeyecek, siyasi rekabeti milletin huzurunda adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz. Ülkemize, birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye hedefine hep birlikte sahip çıkacağız. Çok çalışacağız, çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Milletçe bereketimizi artıracağız. İnanç ve umutla yürüyeceğimiz bu mücadelede asla yorulmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerimizin emaneti Cumhuriyetimiz’i ikinci yüzyılında bir yıldız misali parlatacağız. Milletimizin güçlü katılımı ve dualarıyla, yolumuz açık olsun.”