Eksim Enerji’den Rüzgar Enerjisi Yatırımı

TÜRKİYE’NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Eksim Enerji, rüzgar enerjisi kapasitelerini artırmak için önemli bir adım attı. Dünyanın tanınmış rüzgar türbini üreticilerinden Nordex Group ile 56 MW kapasiteli 8 türbin alımı için bir anlaşma imzalayan şirket, bu yatırımı 2025 ve 2026 yıllarında gerçekleştirecek. Türbinler, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki Eksim Enerji santrallerinde kapasite artışı sağlamak için kullanılacak. Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “2029’a kadar 1.412 MW’lık yenilenebilir enerji hedefimize bu anlaşma ile bir adım daha yaklaşıyoruz,” ifadesini kullandı.

BİRÇOK BÖLGEDE YENİ TÜRBNLER

Eksim Enerji, Nordex ile yapılan anlaşma kapsamında toplam 56 MW kapasiteli 8 adet N163/6.X türbini temin edecek. Bu türbinler, şirketin Silivri, Susurluk, Ovacık, Seferihisar, Hasanbeyli ve Killik Rüzgar Enerji Santralleri’nde devreye alınacak. Anlaşma, Nordex’in 10 yıllık premium bakım ve destek hizmetlerini de içeriyor. Bu yatırım, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki enerji üretim kapasitesini artırarak yenilenebilir enerjiye olan katkıyı güçlendirecek.

Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, Türkiye’nin artan elektrik talebi ve rüzgar enerjisi potansiyeline vurgu yaptı. Akbay, “Finansman maliyetlerindeki artış ve elektrik üretiminin gerçek maliyetlerinin tüketiciye tam yansımaması gibi zorluklara rağmen, yeşil enerji yatırımlarına devam ediyoruz. Sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği öncelik kabul ederek, 2053 net sıfır hedefine ulaşmak için en yüksek kalitede ekipman ve iş ortaklarıyla çalışıyoruz,” şeklinde belirtti. Akbay, Nordex ile yapılan bu anlaşmanın, şirketin 2029’a kadar 1.412 MW’lık yenilenebilir enerji hedefinde önemli bir kilometre taşı olduğunu da sözlerine ekledi ve 2022’de Geyve ve Silivri santralleri için 22 adet Nordex türbini aldıklarını hatırladı.

BÖLGESEL YATIRIMLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Eksim Enerji, rüzgar enerjisinin yanı sıra güneş (GES), hidroelektrik (HES) ve biyokütle (BES) santralleri ile Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet göstermektedir. Akbay, “Yatırımlarımızla enerji arzına, bağımsızlığına ve ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Bölge halkının refahını ve yaşam kalitesini artırmak için sosyal sorumluluk projelerine de çok önem veriyoruz. Kazandığımızı bu topraklara yatırmaktan gurur duyuyoruz,” dedi.

NORDAX İLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Nordex Enerji A.Ş. Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ender Özatay, Eksim Enerji ile uzun yıllara dayanan iş birliğine dikkat çekti. Özatay, “Eksim Enerji, Nordex’in Türkiye’ye ilk adım attığı dönemde bize güvenerek türbinlerimizi tercih etti. Bugün kapasite artışı için yeniden bir aradayız. Yeni teknolojiyle geliştirdiğimiz türbinleri Eksim’e sunmaktan mutluyuz. Türkiye ve farklı coğrafyalardaki projelerle iş birliğimiz büyümeye devam ediyor,” şeklinde konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE KATKI

Eksim Enerji’nin Nordex ile gerçekleştirdiği 56 MW kapasiteli türbin anlaşması, şirketin yenilenebilir enerji vizyonunu bir kez daha gözler önüne seriyor. 2025 ve 2026’da devreye girecek bu yatırım, Türkiye’nin dört bölgesinde enerji üretimini artırarak, 2029’a kadar 1.412 MW’lık hedefe sağlam bir temel oluşturuyor. Eksim Enerji, yeşil enerji ile Türkiye’nin geleceğine yön vermeye devam ediyor.