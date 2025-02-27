Eksim Holding’de Yeni Üst Düzey Görev

AHMET YAMAN’IN GÖREV DEĞİŞİMİ

Ahmet Yaman, Eksim Holding’in pazarlama ve kurumsal iletişim stratejilerine yön verecek. Holding, stratejik hedeflerini desteklemek ve kurumsal yapısını güçlendirmek amacıyla bu üst düzey atamayı gerçekleştiriyor.

AHMET YAMAN’IN KARIYERİ

Ahmet Yaman, 20 yılı aşkın pazarlama ve iletişim tecrübesine sahip. 2001 yılında profesyonel kariyerine başlayan Yaman, Intekno Grubu, Yıldız Holding, reklam ajansları ve Türk Telekom Grubu’nda yöneticilik yapıyor. Türk Telekom’da “Marka Yönetimi Grup Müdürü” olarak görev aldıktan sonra Turkcell’de “Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Direktörü” olarak çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılından bu yana yerli ve yabancı çeşitli kurumlara pazarlama ve iletişim danışmanlığı veren Yaman, aynı zamanda “Dinlebi” sesli kitap uygulamasının kurucusu.

EKSIM HOLDING’İN FAALİYETLERİ

Eksim Holding, yurt içi ve yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımları ile dikkat çekiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik’i bünyesinde barındıran holding, ayrıca Sinangil unları ve Aslı kafe-fırın zincir mağazası gibi markalara da sahip. Eksim Ventures aracılığıyla Türkiye’nin önde gelen start-up’larına yatırımlar yapıyor.

YENİ GÖREVİNDEKİ ROLÜ

Ahmet Yaman, tecrübesini ve yenilikçi vizyonunu Eksim Holding’in pazarlama ve kurumsal iletişim stratejilerine yön vermek üzere kullanacak.