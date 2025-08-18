Gündem

Ekvador’da Bilardo Salonuna Saldırı: 7 Ölü

ŞİDDET OLAYLARI DEVAM EDİYOR

Ekvador’da yaşanan şiddet olayları giderek artış gösteriyor. Ulusal basında aktarılan bilgilere göre, Santo Domingo de los Tsachilas kentinde kar maskeli kişiler bir bilardo salonuna baskın düzenledi. Uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açan saldırganlar, 7 kişiyi olay yerinde öldürdü.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Söz konusu saldırının ardından, polis şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Bu durum, bölgede yaşanan güvenlik sorunlarının ciddiyetini gözler önüne seriyor. Ekvador, son dönemde artan şiddet olayları ile dikkat çekiyor.

