Ekvador’da Bilardo Salonuna Saldırı: 7 Ölü

ŞİDDET OLAYLARI ARTMAKTADIR

Ekvador’da yaşanan şiddet olayları giderek artıyor. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Santo Domingo de los Tsachilas şehrinde bir bilardo salonuna kar maskeli kişilerce düzenlenen baskında, uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açılmış. Bu saldırıda 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş durumda.

OPERASYON BAŞLATILDI

Yaşanan bu trajik olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanabilmesi için geniş çaplı bir operasyon başlatıyor. Olayla ilgili araştırmalar sürerken, halk arasında gerginlik artıyor ve güvenlik önlemleri yoğunlaştırılıyor.