Ekvador’da Bilardo Salonuna Saldırı: 7 Ölü

ŞİDDET OLAYLARINDA ARTAN TREND

Ekvador’da şiddet olayları durmak bilmiyor. Ulusal basında yayımlanan habere göre, Santo Domingo de los Tsachilas kentinde bir bilardo salonuna kar maskeli kişiler tarafından baskın düzenlendi. Bu kişiler, uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açarak büyük bir kaos yarattı.

SONUÇLAR VE POLİS OPERASYONU

Saldırı sonucunda 7 kişinin olay yerinde yaşamını yitirmesiyle birlikte, polis şüphelilerin yakalanabilmesi için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Şiddet olaylarının artması, Ekvador’da güvenlik endişelerini daha da derinleştiriyor.