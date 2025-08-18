Dünya

Ekvador’da Bilardo Salonuna Saldırı: 7 Ölü

ekvador-da-bilardo-salonuna-saldiri-7-olu

ŞİDDET OLAYLARI ARTIYOR

Ekvador’da meydana gelen şiddet olayları durmaksızın devam ediyor. Ulusal basında yayımlanan habere göre, Santo Domingo de los Tsachilas kentinde bulunan bir bilardo salonuna kar maskeli kişilerce düzenlenen bir baskında uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açıldı. Bu korkunç saldırı sonucunda 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Yaşanan bu olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmeye başladı. Ekvador’daki artan şiddet ve suç oranları, güvenlik güçlerini harekete geçirmekte zorlanıyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Türkiye’de En Yüksek Hanehalkları İstanbul’da

2023 yılına ait sosyoekonomik seviye araştırmasına göre, en düşük seviye Çamoluk'ta, en yüksek seviye ise Çankaya'da tespit edildi.
Gündem

Özgür Özel, CHP mitingine çağrı yaptı

CHP lideri Özgür Özel, bu akşam Aydın'da yapılacak mitinge katılım çağrısı yaptı. Özellikle AK Parti'ye geçen Belediye Başkanı’nın durumuna dolaylı bir atıfta bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.