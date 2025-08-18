Ekvador’da Bilardo Salonuna Saldırı: 7 Ölü

ŞİDDET OLAYLARI ARTIYOR

Ekvador’da meydana gelen şiddet olayları durmaksızın devam ediyor. Ulusal basında yayımlanan habere göre, Santo Domingo de los Tsachilas kentinde bulunan bir bilardo salonuna kar maskeli kişilerce düzenlenen bir baskında uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açıldı. Bu korkunç saldırı sonucunda 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Yaşanan bu olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmeye başladı. Ekvador’daki artan şiddet ve suç oranları, güvenlik güçlerini harekete geçirmekte zorlanıyor.