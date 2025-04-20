Ekvador’da Devlet Başkanı Suikast İddiası

GÜNEY AMERİKA’DA SİYASİ GERİLİMLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Güney Amerika’daki siyasi gerginlikler yeniden tırmanırken, Ekvador’dan gelen bir haber endişeleri daha da artırdı. Ekvador, Devlet Başkanı Daniel Noboa’ya yönelik olası suikast girişimi şüphesiyle sarsıldı.

YÜKSEK ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

13 Nisan 2025’te yapılan seçimlerde oyların %56,13’ünü alarak yeniden başkan seçilen Noboa’ya karşı suç örgütlerinin, seçimlerde beklenenin altında kalan siyasi çevrelerle iş birliği yaparak kaos yaratmayı planladığı ileri sürüldü. Bu durumu göz önünde bulunduran güvenlik birimleri, Ekvador’da Devlet Başkanı Daniel Noboa için yüksek alarm durumu ilan etti.

“ONLAR ÖLÜM SAÇIYOR, BİZ İSE YAŞAMI”

Ekvador Devlet Başkanlığı Basın Birimi’nden yapılan açıklamada, “Devlet Başkanımızın, devlet yetkililerinin ve kamu görevlilerinin hayatına kasteden her türlü girişimi şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Suç yapılarının, seçimlerde yenilgiye uğrayan siyasi çevrelerle iş birliği yaparak şiddet, korku ve terör yoluyla kaos yaratma çabası içler acısı bir durumdur. Kararlılığımızı test edecekler. Ölüm saçıyorlar, biz ise yaşamı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunuyoruz” ifadeleri yer aldı.