Ekvador’da Suikast Şüphesi Artıyor

GÜNEY AMERİKA’DA ENDİŞE VERİCİ GELİŞMELER

Güney Amerika’daki siyasi gerilimler yeniden artış gösterirken, Ekvador’dan gelen bir haber kaygıları artırıyor. Ekvador, Devlet Başkanı Daniel Noboa’ya yönelik olası bir suikast girişimi iddialarıyla sarsılmış durumda.

YÜKSEK ALARM DURUMU ALINDI

13 Nisan 2025’teki seçimlerde oyların %56,13’ünü alarak ikinci kez başkan seçilen Noboa’ya karşı, suç örgütlerinin yenilgiye uğrayan siyasi çevrelerle iş birliği yaparak kaos yaratma planları olduğu öne sürüldü. Ekvador’da güvenlik birimleri, Noboa’ya yönelik suikast şüphesi nedeniyle yüksek alarm durumuna geçti.

“ONLAR ÖLÜM SAÇIYOR, BİZ İSE YAŞAMI”

Ekvador Devlet Başkanlığı Basın Birimi’nden yapılan açıklamada, “Devlet Başkanımızın, devlet yetkililerinin ve kamu görevlilerinin hayatına kasteden her türlü girişimi şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Suç yapılarının, seçimlerde yenilgiye uğrayan siyasi çevrelerle iş birliği yaparak şiddet, korku ve terör yoluyla kaos yaratma çabası içler acısı bir durumdur. Kararlılığımızı test edecekler. Ölüm saçıyorlar, biz ise yaşamı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunuyoruz” denildi.