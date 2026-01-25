El-Aktan Cezaevi’nde 126 Çocuk Kurtarıldı

Suriye güvenlik unsurlarının PKK/YPG’nin Suriye kolu olan SDG’ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, dün akşam Rakka vilayetindeki El-Aktan Cezaevi’nden SDG tarafından esir tutulan birçok çocuk kurtarıldı. Suriye’deki güvenlik kaynakları, Suriye İç Güvenlik Güçleri’nin 18 yaş altındaki 126 çocuğu kurtardığını bildirdi. Kurtarılan çocuklardan biri, SDG tarafından tutuldukları süre boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldıklarını ifade etti. Yerel kaynaklar, kurtarılan çocukların aileleriyle buluşabilmeleri için Rakka Adalet Sarayı’na götürüldüğünü aktardı.

AİLELERDEN SERBEST BIRAKILMA ÇAĞRISI

Bu gelişme, yakınlarının SDG tarafından “asılsız veya kasıtlı suçlamalarla” tutuklandığını belirten ailelerin cezaevi çevresinde toplanmasıyla ve terör örgütü tarafından tutuklanan kişilerin serbest bırakılmasına yönelik umutların artmasıyla birlikte meydana geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı, El-Aktan Cezaevi’nde tutuklu bulunan mahkumlara ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bazı resmi yetkililer, ailelere hitaben, haksız yere tutuklanan herkesin en kısa müddet içinde serbest bırakılacağını taahhüt etti. Ancak yetkililer, bu sürecin her bir tutuklunun dosyasının titizlikle incelenmesini gerektirdiğini vurguladı.

DOSYALARIN İNCELENMESİ ZORUNLU

Yetkililer, bazı tutukluların uyuşturucu ticareti, cinayet ve tecavüz gibi ciddi suçlardan hüküm giydiğine dikkat çekerek, SDG’nin daha önce tüm tutukluları herhangi bir sınıflama yapmadan aynı tesiste bulundurduğunu ifade etti. Açıklamada, her bir tutuklunun serbest bırakılmadan önce dosya incelemesi ve hukuki denetimin yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi. Suriye ordusunun dün akşam El-Aktan Cezaevi’nin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Terörle mücadele dairesi ve ilgili diğer kuruluşlardan, hapishanenin güvenliğini sağlamak ve içindeki güvenlik durumunu kontrol altına almak üzere uzman ekipler kuruldu” denildi.

