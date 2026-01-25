Galatasaray Yaser Asprilla ile Anlaşma Sağladı

Galatasaray, devre ara transfer döneminin ilk transferini Noa Lang ile gerçekleştirirken, İspanyol ekiplerinden Girona’da mücadele eden 22 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla ile de prensip anlaşmasına vardı.

YASER ASPRİLLA’DAN İLK AÇIKLAMALAR

Kulüpten yapılan duyuruda, Asprilla’nın uçaktayken çekilmiş bir videosu paylaşıldı. Asprilla, Türkçe olarak “Merhaba Galatasaray ailesi” ifadesini kullandı. Havalimanında medyaya açıklamalarda bulunan genç futbolcu, “Bu büyük kulübe gelme fırsatı olduğu için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu.

DAVINSON SANCHEZ’İN ROLÜ

Galatasaray’da oynayan vatandaşı Davinson Sanchez hakkında görüşlerini de paylaşan Asprilla, “Çok iyiyiz onunla. Bana çok destek olan, hem takım arkadaşı olarak hem de oyuncu olarak inanılmaz saygı duyduğum bir insan. O da çok önemli bir faktör buraya gelmemde” dedi.