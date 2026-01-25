Galatasaray Yaser Asprilla ile Anlaşma Sağladı

galatasaray-yaser-asprilla-ile-anlasma-sagladi

Galatasaray, devre ara transfer döneminin ilk transferini Noa Lang ile gerçekleştirirken, İspanyol ekiplerinden Girona’da mücadele eden 22 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla ile de prensip anlaşmasına vardı.

YASER ASPRİLLA’DAN İLK AÇIKLAMALAR

Kulüpten yapılan duyuruda, Asprilla’nın uçaktayken çekilmiş bir videosu paylaşıldı. Asprilla, Türkçe olarak “Merhaba Galatasaray ailesi” ifadesini kullandı. Havalimanında medyaya açıklamalarda bulunan genç futbolcu, “Bu büyük kulübe gelme fırsatı olduğu için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu.

DAVINSON SANCHEZ’İN ROLÜ

Galatasaray’da oynayan vatandaşı Davinson Sanchez hakkında görüşlerini de paylaşan Asprilla, “Çok iyiyiz onunla. Bana çok destek olan, hem takım arkadaşı olarak hem de oyuncu olarak inanılmaz saygı duyduğum bir insan. O da çok önemli bir faktör buraya gelmemde” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Nişan Töreninde Karbonmonoksit Zehirlenmesi Meydana Geldi

Malatya'daki bir nişan töreninde karbonmonoksit gazı nedeniyle 46 davetli hastaneye sevk edildi. Olay, düğün salonunda gerçekleşti.
Gündem

El-Aktan Cezaevi’nde 126 Çocuk Kurtarıldı

Suriye güvenlik güçleri, YPG'ye karşı düzenlenen operasyonların sonucunda Rakka'daki El-Aktan Cezaevi'nde tutulan 126 çocuğu serbest bıraktıklarını açıkladı.
Gündem

Meloni’den Trump’a Tepki: NATO’ya Saygı Bekliyoruz

Giorgia Meloni, Donald Trump'ın NATO müttefiklerinin Afganistan'daki görevlerini eleştiren ifadelerini "şaşkınlık verici ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
Gündem

YPG/SDG Yandaşları İngiltere’de Kadınlara Saldırdı

Londra'da YPG/SDG yandaşları, düzenledikleri eylemde iki kadına hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulundu.
Gündem

MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Hamas İle Görüşme

İstanbul'da gerçekleşen toplantıda, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Başkanı Halil Hayye ile bir araya geldi; Türkiye'nin rolü için teşekkürler iletildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.