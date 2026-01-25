Meloni’den Trump’a Tepki: NATO’ya Saygı Bekliyoruz

Başbakanlık sitesinden akşam saatlerinde yapılan açıklamada Meloni, “İtalyan Hükümeti, Başkan Trump’ın NATO müttefiklerinin Afganistan’daki operasyonlar sırasında cepheden geri durduğunu öne süren açıklamalarını şaşkınlıkla öğrendi” ifadesine yer verdi. Meloni, 11 Eylül 2001’deki terör saldırıları sonrası NATO’nun tarihinde ilk ve tek kez 5. maddeyi uygulamaya koyarak ABD’ye “olağanüstü” bir dayanışma sergilediğini vurguladı. Ayrıca, İtalya’nın bu çağrı çerçevesinde binlerce askerini Afganistan’a gönderdiğini ve Batı Bölge Komutanlığı’nın tüm sorumluluklarını üstlendiğini hatırlattı.

İTALYA’NIN ÖDEDIĞİ BEDEL

Yaklaşık 20 yıl süresince İtalya’nın NATO’nun Afganistan misyonu kapsamında büyük bedeller ödediğini belirten Meloni, 53 İtalyan askerinin hayatını kaybettiğini ve 700’den fazla askerin yaralandığını dile getirdi. Meloni, “Bu nedenle, NATO ülkelerinin Afganistan’daki katkısını küçümseyen açıklamalar, özellikle bir müttefikten geliyorsa kabul edilemez” dedi. İtalya ile ABD arasındaki ilişkilerin ortak değerlere ve uzun süreli işbirliğine dayandığını vurgulayan Meloni, bu dostluğun günümüzün pek çok zorluğuna karşı daha da önemli hale geldiğini kaydetti. Saygının gerekliliğine vurgu yapan Meloni, Atlantik İttifakı’nın temelini oluşturan dayanışmanın sürmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

MEKTUP GÖNDERİLECEK

İtalyan basınında yer alan haberlerde, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun, ABD’li mevkidaşı Pete Hegseth ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye konuyla alakalı mektup göndermeyi planladığı aktarıldı. Öte yandan, muhalefetteki Italia Viva Partisi’nin lideri Matteo Renzi, sosyal medya platformunda Meloni’yi eleştirerek, “Ve 36 saat sonra, Giorgia Meloni bile Trump’ın Afganistan’daki ve dünyanın dört bir yanındaki kayıplarımız hakkındaki sözlerini eleştirmesi gerektiğini anladı. Son konuşan o oldu ama geç olsun güç olmasın” ifadelerini kullandı. Sosyalist muhalefet tarafında da Trump’ın sözleri ve Meloni’nin buna hemen tepki vermemesi eleştirildi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Afganistan’da “cephe hattından uzak durduğunu” belirtti ve NATO’nun ABD’nin yanındayken gerektiğinde çekimser kalabileceğinden bahsetti. Trump, “Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan’a asker gönderdiklerini söylediler ve gönderdiler de, ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar” ifadelerini kullandı.