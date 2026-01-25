Nişan Töreninde Karbonmonoksit Zehirlenmesi Meydana Geldi

Olay, Battalgazi ilçesindeki Orduzu Mahallesi’nde yer alan bir düğün salonunda gerçekleştirilmişti. Edinilen bilgilere göre, salonda gerçekleşen nişan merasimi sırasında davetlilerde rahatsızlık yaşanması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

ZEHİRLENME DURUMU TESPİT EDİLDİ

Olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmenin ardından davetlilerin karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlendi. Bu durum, zehirlenme belirtileri gösteren toplam 46 kişinin kentteki farklı hastanelere kaldırılmasına neden oldu.

HASTALARIN DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ise devam ediyor.

