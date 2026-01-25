El-Aktan Cezaevi’nden 126 Çocuk Kurtarıldı

Suriye güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’ye yönelik düzenledikleri operasyonların neticesinde, dün akşam Rakka vilayetindeki El-Aktan Cezaevi’nde bulunan SDG’nin elindeki birçok çocuk kurtarıldı. Suriye’deki güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Suriye İç Güvenlik Güçleri, 18 yaş altındaki 126 çocuğu serbest bıraktı. Basın mensuplarına konuşan bir çocuk, SDG tarafından esir tutuldukları süre boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldıklarını aktardı. Yerel kaynaklar, kurtarılan çocukların aileleriyle buluşmaları için Rakka Adalet Sarayı’na götürüldüğünü belirtti.

AİLELERDEN SERBEST BIRAKILMA ÇAĞRISI

Bu gelişme, yakınlarının SDG tarafından “asılsız veya kasıtlı suçlamalarla” tutuklandığını dile getiren ailelerin cezaevi çevresinde bir araya gelmesi ve terör örgütü tarafından cezaevine kapatılan kişilerin serbest bırakılmasına yönelik umutların artmasıyla birlikte yaşandı. Bu bağlamda, Suriye İçişleri Bakanlığı, El-Aktan Cezaevi’nde bulunan tutuklulara yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bazı hükümet yetkilileri, ailelere hitap ederek, haksız yere tutuklanan tüm şahısların en kısa sürede serbest bırakılacağını vurguladı. Ancak, yetkililer bu sürecin her tutuklunun dosyasının vaka bazında titizlikle incelenmesini gerektirdiğini belirtti.

DOSYA İNCELEME SÜRECİ

Yetkililer, bazı tutukluların uyuşturucu ticareti, cinayet ve tecavüz gibi adi suçlardan hüküm giydiğini ifade ederek, SDG’nin daha önce tüm tutukluları herhangi bir ayrım yapmadan aynı tesiste topladığını kaydetti. Açıklamada, serbest bırakılacak her bir tutuklu için dosya incelemesi ve hukuki denetimin zorunlu olduğu ifade edildi. Suriye ordusunun dün akşam El-Aktan Cezaevi’ndeki kontrolü ele geçirmesi sonrasında, Suriye İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Terörle mücadele dairesi ve ilgili diğer kuruluşlardan, hapishanenin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile içindeki güvenlik durumunun kontrol altına alınması görevlerini devralmak üzere uzman ekipler oluşturuldu” denildi.