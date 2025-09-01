El Salvador Bitcoin’i Koruma Yöntemleri Geliştiriyor

EL SALVADOR HÜKÜMETİ YENİ STRATEJİLER GÜNCELLİYOR

El Salvador hükümeti, sahip olduğu geniş bitcoin rezervlerini korumak için birden fazla dijital cüzdana bölme kararı aldı. Orta Amerika ülkesi, 2021’de Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul etmişti ve şu anki değeri yaklaşık 30 milyar TL olan Bitcoin’e sahip. Ülkenin Bitcoin Ofisi, bu adımı “Bitcoin rezervlerinin güvenliğini ve uzun vadeli saklanmasını artırmaya yönelik stratejik bir girişim” olarak nitelendirdi.

KUANTUM TEHDİDİ VE ENDİŞELER

Açıklamada, kuantum bilgisayarların Shor algoritması sayesinde açık-özel anahtar şifrelemesini kırabileceği belirtildi. Bu tür şifreleme yalnızca Bitcoin değil, aynı zamanda bankacılık, e-posta ve iletişim sistemlerinin de temelini oluşturuyor. Geliştirilebilecek kuantum cihazlarının Bitcoin sistemlerinin özel anahtarlarını ele geçirerek fonların işlem onaylanmadan yönlendirme ihtimali endişe kaynağı. Ofisten yapılan açıklamada, “Fonların daha küçük miktarlara bölünmesi, olası bir kuantum saldırısının etkisini en aza indirir” ifadesi yer aldı.

6 MİLYON BİTCOİN RİSK ALTINDA

Kuantum bilişim şirketi Project Eleven, gelecekte yaklaşık 6 milyon Bitcoin’in bu tür saldırılar dolayısıyla risk altında kalabileceğine dikkat çekti. Bunun yanında, kripto sektöründeki bazı uzmanlar bu tehdidi abartılı buluyor. Sorunun yazılımsal önlemlerle çözülebileceğini savunanlar da mevcut. 629 bin Bitcoin’i elinde bulunduran iş insanı Michael Saylor, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Çözüm donanım ve yazılım güncellemesi. Microsoft, Google veya ABD hükümeti nasıl güncelleme yapıyorsa, biz de Bitcoin yazılımını güncelleyeceğiz. Bitcoin evrende hack’lenmesi en zor şey; iletişim ve bankacılık sistemleri ondan katbekat daha zayıf” sözlerini söyledi.