Elazığ’da Aileler Arasında Kavga Çıktı

OLAYIN SEBEBİ BORÇ-ALACAK MESELESİ

Elazığ’ın Kovancılar ilçesindeki Bağlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre, iki aile arasında bir borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bu tartışma, kısa bir süre içerisinde büyüyerek silahlı ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

ALTISALİ İHRAÇ OLDU

Yaşanan olay sonucu 6 kişi yaralandı. İlgili birimler, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekiplerini yönlendirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatıldı.