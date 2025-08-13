Elazığ’da Aileler Arasında Kavga Çıktı

Gündem

OLAYIN NEDENİ BORÇ-ALACAK MESELESİ

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, iki aile arasında borç-alacak meselesi yüzünden bir tartışma çıkıyor. Bu tartışma, kısa bir süre içinde silahlı ve bıçaklı bir kavgaya dönüşüyor.

ALTISI YARALI

Kavga sonucunda toplamda 6 kişi yaralanıyor. Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk ediliyor.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınıyor. Olayla ilgili olarak inceleme süreci başlatılıyor.

Kovancılar'da iki aile arasında borç nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga sonucu 6 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.
