Gündem

Elazığ’da Aileler Arasında Kavga Yaşandı

elazig-da-aileler-arasinda-kavga-yasandi

TARTIŞMA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde, Bağlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde, iki aile arasında bir borç-alacak meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın artmasıyla birlikte ortam silahlar ve bıçaklarla yapılan bir kavgaya döndü.

KAVADA 6 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kavga sonucunda 6 kişi yaralandı. Olayın gerçekleşmesi ile birlikte sağlık, polis ve jandarma ekipleri hemen olay yerine çağrıldı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralıların, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi sürecine alındığı belirtildi. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

Elazığ’da Aileler Arasında Kavga Çıktı

Kovancılar'da iki aile arasında borç nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga sonucu 6 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.
Gündem

“Reklamlar, Mahremiyetin Önünde”

Amazon'un "Alexa+" adlı yeni dijital asistanı, kullanıcılar tarafından eleştirilere maruz kaldı. Güncelleme sonrası performans ve özellikler konusunda olumsuz geri dönüşler alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.