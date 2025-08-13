Elazığ’da Aileler Arasında Kavga Yaşandı

TARTIŞMA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde, Bağlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde, iki aile arasında bir borç-alacak meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın artmasıyla birlikte ortam silahlar ve bıçaklarla yapılan bir kavgaya döndü.

KAVADA 6 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kavga sonucunda 6 kişi yaralandı. Olayın gerçekleşmesi ile birlikte sağlık, polis ve jandarma ekipleri hemen olay yerine çağrıldı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralıların, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi sürecine alındığı belirtildi. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.