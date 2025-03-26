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Elazığ’da Araç Takla Attı: 5 Yaralı

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu üzerindeki Gözeli mevkisinde gerçekleşti. Yusuf Aydın yönetimindeki 09 DJ 143 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı.

YARALILAR VE HASTANE SEVKİ

Araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.

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