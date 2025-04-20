Elazığ’da Ekmekten İp Çıktı

OLAYIN GEÇTİĞİ YER VE DURUM

Elazığ’ın Mustafapaşa Mahallesi’nde meydana gelen olay, duyulan büyük şoku beraberinde getirdi. Bir vatandaş, fırından ekmek alarak evine döndü ve yemek hazırlarken bir durumla karşılaştı.

İP GÖRÜNDÜ SÜRPRİZ YAŞANDI

Ekmek dilimleme işlemi sırasında içinden ip çıktığını gören vatandaş, bu durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı ve neye uğradığını bilemedi.

DURUM YETKİLİLERE HABER VERİLDİ

Yaşanan olay sonrası vatandaşın durumu, Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdiği öğrenildi. Bu tür durumların tekrar yaşanmaması için yetkililerin harekete geçeceği düşünülüyor.