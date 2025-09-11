Elazığ’da İtfaiye Aracı Şarampole Yuvarlandı

KAZA YERİ VE OLAYIN GÜNDEMİ
Kaza, Elazığ-Gözeli yolunun 22’nci kilometresinde, Atayurt mevkisinde gerçekleşiyor. Yangın için destek gönderme amacıyla yola çıkan Akçakiraz Belde Belediyesi’ne ait C.A. yönetimindeki 23 AK 715 plakalı itfaiye aracı, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle şarampole devriliyor. Bu talihsiz olayda, araçta sıkışan 2 itfaiye eri yaralanıyor.
KURTARMA ÇALIŞMALARI VE YARALILARIN DURUMU
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden ekipler yönlendiriliyor. Sıkışan itfaiye eri, meslektaşlarının yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kurtarılıyor. Şarampolden sedyelerle çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye sevk ediliyor.
İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILDI
Kazada yaşananlarla ilgili inceleme başlatılıyor. Olayın detaylarının araştırılması, soruşturma sürecinin ilerlemesi açısından önem taşıyor.