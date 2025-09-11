Gündem

Elazığ’da İtfaiye Aracı Şarampole Yuvarlandı

elazig-da-itfaiye-araci-sarampole-yuvarlandi

KAZA YERİ VE OLAYIN GÜNDEMİ

Kaza, Elazığ-Gözeli yolunun 22’nci kilometresinde, Atayurt mevkisinde gerçekleşiyor. Yangın için destek gönderme amacıyla yola çıkan Akçakiraz Belde Belediyesi’ne ait C.A. yönetimindeki 23 AK 715 plakalı itfaiye aracı, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle şarampole devriliyor. Bu talihsiz olayda, araçta sıkışan 2 itfaiye eri yaralanıyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE YARALILARIN DURUMU

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden ekipler yönlendiriliyor. Sıkışan itfaiye eri, meslektaşlarının yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kurtarılıyor. Şarampolden sedyelerle çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye sevk ediliyor.

İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILDI

Kazada yaşananlarla ilgili inceleme başlatılıyor. Olayın detaylarının araştırılması, soruşturma sürecinin ilerlemesi açısından önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bali Adası’nda Sel: 14 Ölü

Bali Adası'nda yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 14 kişi yaşamını yitirdi.
Gündem

Adıyaman’da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki Mazlum Korkmaz yaşamını yitirdi. Olay detayları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.