Elazığ’da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

KAZANIN YAŞANDIĞI YER

Kaza, Atatürk Bulvarı’nın merkezinde meydana geliyor. Kontrolden çıkan motosiklet, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu kaza gerçekleşiyor.

Kazanın ardından sürücü ile arkasında bulunan yolcu yaralanıyor. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen kaza yerine sevk ediliyor. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi sürecine alınıyor.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, kazayla ilgili olarak resmi inceleme süreçleri başlatılıyor.