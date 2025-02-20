Elazığ’da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, kent merkezindeki Protokol Yolu mevkiinde gerçekleşti.

ARAÇLARIN ÇARPIŞMASI

Havva Ç. yönetimindeki 23 AFF 886 plakalı otomobil, Zeki Burak D. yönetimindeki 23 AFB 542 plakalı otomobil ile çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda sürücüler ve 23 AFF 886 plakalı otomobilde bulunan Büşra Ç. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile sıkıştığı yerden çıkarılan Büşra Ç., ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada kaza yerine gelen yaralıların yakınları ise sinir krizi geçirdi.