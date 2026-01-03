Elazığ’da Sarsıcı Deprem: 4.7 Büyüklüğünde

AFAD TARAFINDAN DEPREM AÇIKLAMASI

Elazığ’ın Baskil ilçesinde meydana gelen deprem, AFAD tarafından duyuruldu. Tespit edilen sarsıntı, Türkiye saati ile 20.27’de kaydedildi ve yüzeye 9.85 kilometre uzaklıkta, sığ bir derinlikte gerçekleşti.

ELAZIĞ 2020’DE BÜYÜK BİR DEPREM YAŞAMIŞTI

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen bir diğer deprem, 6.8 büyüklüğünde kaydedilmişti. Bu deprem, 6.75 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise bu depremin büyüklüğünü 6.5 olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, merkez üssü Sivrice olan depremin büyüklüğü 6.8 olarak kaydedildi.

CAN KAYIPLARI VE YARALILAR

2020’de meydana gelen depremde Elazığ’da 15, Malatya’da 4 kişi olmak üzere toplam 19 kişi hayatını kaybetti. Elazığ’da 560, Malatya’da 226, Diyarbakır’da 34, Adıyaman’da 25, Batman’da 6, Kahramanmaraş’ta 37 ve Şanlıurfa’da 34 kişi olmak üzere toplamda 922 kişi yaralandı. Elazığ merkezdeki Mustafa Paşa Mahallesi’nde 1 kişi, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde ise çöken bir binadan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Ayrıca Malatya’nın Doğanyol ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi’nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından da 2 kişi kurtarıldı.