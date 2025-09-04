Elazığ’da Yeni Konutlar Hızla İlerliyor

Elazığ’da yaşanan depremlerin ardından depremzedelerin evlerine kavuşmaları için yürütülen çalışmalar süratle devam ediyor. 24 Ocak 2020 Elazığ depreminin ardından kentte 24 binden fazla konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti.

ÇALIŞMALAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA HIZLANIYOR

2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden de etkilenen Elazığ’da, evlerini kaybeden vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunda deprem konutları inşaatlarına başlanarak hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Elazığ, 2020 ve 2023 depremlerinde toplam 36 bin 557 hak sahibinin evlerine yerleştirilmesiyle birlikte, 5 bin 898 konutun yapımı ise devam ediyor. Yıl sonunda konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

HASARLI BİNA SAYISI 51 BİN 939’A ULAŞTI

Elazığ’ın, 2020 ve 2023 yıllarında yaşanan depremlerle ciddi şekilde zarar gördüğünü belirten Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Cafer Giyik, “2020 depremi sonrası ve 2023 yılında yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 51 bin 939 civarında ağır hasarlı yapı tespit edildi. Bunu önüne geçmek amacıyla da 33 bin 893 hak sahipliği belirlemesi AFAD Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştirildi. Bugün itibarıyla 2020 yılındaki kentsel dönüşüm alanlarında yapılan 36 bin 557 konutu hak sahiplerine teslim ettik. İnşaatlarımız kırsalda ve şehirde devam ediyor. Şu anda 5 bin 898 konutun inşaatı sürmekte olup, fiziksel gerçekleşme yüzde 75 seviyesinde. Kısa süre içinde bunları da bitirmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar bekleyen hak sahipleri kalmamış olacak.” dedi.

YIL SONUNA KADAR TÜM HAK SAHİPLERİNE TESLİMAT YAPILACAK

6 Şubat 2023’de yaşanan büyük afet sonrası 11 ilin ciddi hasar aldığını da vurgulayan Giyik, “53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu depremlerden sonra Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle afetzedelerin hızlı bir şekilde konutlarına yerleştirilmesi için 453 bin konutun yapılması hedeflendi. Geçtiğimiz ay 250 bininci konutun kura çekimi yapıldı. Her ay 50 bin konutun kura çekimi gerçekleştirilecek olup, 6 Eylül’de 11 ilde yeni kura çekimleri yapılacak. Elazığ’da da kentsel alanda bekleyen bin 400 civarında hak sahibimiz mevcut. Onların da kurasını çekmeyi planlıyoruz. Bu şekilde yıl sonuna kadar tüm bekleyen afetzede vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.