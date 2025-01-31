Elazığ’da Yeni MediaMarkt Mağazası Açıldı

MEDIAMARKT’IN ELAZIĞ’DA YENİ MAĞAZASI AÇILDI

MediaMarkt, 1.500 metrekarelik yeni mağazasında son teknoloji ürünleri tüketicilerle buluşturuyor. Açılışa özel düzenlediği kampanya, Elazığlılardan büyük ilgi görüyor. Müşterilerine bütünleşik kanal stratejisiyle mükemmel bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlayan MediaMarkt, mağaza yatırımlarına devam ediyor. 30 Ocak’ta Elazığ’da açılan yeni mağaza, 1.500 metrekarelik geniş bir alanda hizmet vermeye başladı. Bu mağazada yarısından fazlası kadın olmak üzere toplam 30 kişiye istihdam sağlanacak. Akıllı telefonlar, kulaklıklar, akıllı saatler, bilgisayarlar ve tabletler gibi birçok kategoride binlerce ürün yeni mağazada yer alacak.

TEKNOLOJİ PERAKENDECİLİĞİNDE YENİ DENEYİM

MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, “Yeni mağazamızda Elazığ’da tüketicilerimizle buluşmaktan dolayı son derece mutluyuz. Deneyim odaklı mağaza tasarımlarımızın büyük ilgi görmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Çünkü mağazalarımızı, müşterilerimizin sadece ürünleri görmeleri için değil, aynı zamanda deneyimlemeleri için tasarlıyoruz” şeklinde açıklamada bulundu. Acar, teknoloji perakendeciliğinde lider bir marka olarak bütünleşik kanal (omni-channel) deneyimini şirket vizyonunun merkezine yerleştirdiklerini de belirtiyor.

MÜŞTERİ DENEYİMİNE ÖNEM VERİYORLAR

Açıklamalarına devam eden Acar, “Müşterilerimize mobil uygulamamızdan fiziki mağazamıza, her adımda birbirine bağlı, uçtan uca ve kusursuz bir alışveriş sunmak için yatırım yapıyoruz. Deneyim Şampiyonluğu vizyonumuz doğrultusunda amacımız, müşterilerimizin markamızla kurduğu her teması, ihtiyaçları, ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda optimize ederek onlara dünya standartlarında bir perakende deneyimi sunmak” dedi. MediaMarkt, Elazığ’daki yeni mağazasıyla bölgede teknoloji rüzgarı estirmeyi hedefliyor.