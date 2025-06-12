Gündem

Elazığ’daki Dolum Tesisinde Patlama

elazig-daki-dolum-tesisinde-patlama

PATLAMA ELAZIĞ’DA GERÇEKLEŞTİ

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde bir dolum tesisinde öğle saatlerinde patlama yaşandı. Dolum işlemi sırasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen patlama sonucunda açığa çıkan gaz nedeniyle 3 çalışan etkilendi. Olayın bildirilmesinin ardından sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi yapılan 3 çalışan, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi. İş yeri sahibi Ali Rıza Polat, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüpü kapatırken birden alev alıyor, patlama oluyor. Allah’a şükür can kaybımız yok. Basınçlı tüplerle çalışıyoruz. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir” dedi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Hindistan’dan İngiltere’ye uçak düştü

Hindistan'ın Ahmedabad kentinden İngiltere'ye giderken düşen Boeing 787-8 Dreamliner uçağında 242 yolcu bulunuyordu. Uçak, yerleşim yerine düştü. Olay büyük bir felaketle sonuçlandı.
Gündem

Havalimanında Uçak Kazası Meydana Geldi!

Ahmedabad'dan Londra'ya giden bir yolcu uçağı kalkış sırasında yerleşim alanına düştü; uçakta 232 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.