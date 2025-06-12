Elazığ’daki Dolum Tesisinde Patlama

PATLAMA ELAZIĞ’DA GERÇEKLEŞTİ

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde bir dolum tesisinde öğle saatlerinde patlama yaşandı. Dolum işlemi sırasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen patlama sonucunda açığa çıkan gaz nedeniyle 3 çalışan etkilendi. Olayın bildirilmesinin ardından sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi yapılan 3 çalışan, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi. İş yeri sahibi Ali Rıza Polat, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüpü kapatırken birden alev alıyor, patlama oluyor. Allah’a şükür can kaybımız yok. Basınçlı tüplerle çalışıyoruz. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir” dedi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.