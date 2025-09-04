Elazığ, Depremzedeler İçin Yeni Konutlar

DEPREMZEDELERİN EVLERİNE KAVUŞMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Elazığ’da 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023 tarihlerinde meydana gelen depremlerden etkilenen depremzedelerin konutlarına ulaşması için çalışmalar süratle devam ediyor. 24 Ocak Elazığ depreminden sonra kent genelinde 24 binden fazla konut inşa edilerek, hak sahiplerine teslim edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA HIZLANDIRILIYOR

Yaraların sarılmaya devam ederken, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden de etkilenen Elazığ’da, evlerini kaybeden vatandaşların yeni yuvalarına kavuşmaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinesinde deprem konutları hızla yükselmeye başladı. 2020 ve 2023 yıllarındaki depremler sonucu toplam 36 bin 557 hak sahibi yeni konutlarına yerleştirilirken, 5 bin 898 konutun yapım süreci devam ediyor. Tüm konutların yıl sonuna kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

AĞIR HASARLI YAPILARIN SAYISI ÇOK YÜKSEK

Elazığ’ın 2020 ve 2023 yıllarında yaşanan depremlerden büyük görmüş olduğu zararları anlatan Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Cafer Giyik, hasar tespit çalışmalarıyla birlikte 51 bin 939 ağır hasarlı yapının belirlendiğini ifade etti. “Yapılan hak sahipliği çalışmaları sonucunda 33 bin 893 kişi için hak sahipliği belgesi tespit edildi. Konut yapımına hızla başlandı ve şu anda 36 bin 557 konut, hak sahiplerine teslim edildi. Kırsalda ve kentte konut inşaatlarımız devam ediyor. Mevcut durumda 5 bin 898 konutun inşaatı sürüyor ve fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 75 seviyesinde. Yıl sonuna kadar bekleyen hak sahibi kalmaması için çabalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

YIL SONUNA KADAR TESLİMATLAR TAMAMLANACAK

6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinin etkilerini de belirten Giyik, “53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti ve bu depremler sonrasında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla afetzedelerin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşabilmesi için 453 bin konut inşa edilmesi hedeflendi. Geçtiğimiz ay 250 bininci konutun kurası çekildi ve her ay 50 bin konutun kura çekimi yapılması planıyla, 11 il için 6 Eylül’de kura çekimleri gerçekleştirilecek. Elazığ’da da bu kapsamda 1.400 civarında hak sahibinin kurası çekilecek. Her ay yapılacak kuralarla yıl sonuna kadar bekleyen tüm afetzedelere konutları teslim etmiş olacağız.” şeklinde bilgi verdi.