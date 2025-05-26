Elazığspor-Vanspor FK Maçı Tatil Edildi

ELAZIĞSPOR VE VANSPOR FK ARASINDA GERGİN BAŞLANGIÇ

2. Lig yükselme play-off karşılaşmasında, Elazığspor Vanspor FK’yi ağırladı. Karşılaşma gergin bir atmosferde başladı ve bazı kişiler Vanspor’un bayrağının bulunduğu direği devirdi. Maçın 23. dakikasında, Muhammed Gönülaçar’ın attığı golle Elazığspor 1-0 öne geçti. İlk yarıda 7 dakikalık ek süre verildi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

YARDIMCI HAKEMİN YARALANMASI

Karşılaşmanın 56. dakikasında, yardımcı hakem Murat Temel’in kafasına tribünden bir yabancı cisim isabet etti. Maçın hakemi Ümit Öztürk ile yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz, durumu değerlendirmek için soyunma odasına gitti. Bir süre sonra futbolcular da soyunma odasına geçti ve bu esnada tribünler boşaltıldı.

MAÇIN TATİL EDİLMESİ

Maçın tatil edildiği duyuruldu. Yapılan anonsda, “Yardımcı hakemin yaralanması ve baş dönmesi sonucu karşılaşmanın orta hakemi tarafından maç tatil edilmiştir. Kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecektir” bilgisi verildi.