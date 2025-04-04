Elektriğe Yüzde 25 Zam Geldi. EPDK Tarifeleri 5 Nisan 2025’te Başlıyor

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARI 5 NİSAN 2025’TE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde önemli bir artışa gidildiğini açıkladı. Konut aboneleri için elektrik fiyatlarına %25 zam yapılırken, diğer tüketici grupları için de farklı oranlarda artışlar uygulanacak.

ELEKTRİK ZAMLARINDA AYRINTILAR

EPDK’nın yaptığı açıklamada, “Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

DOĞALGAZ FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR

Açıklamada ayrıca, BOTAŞ’ın belirlediği doğalgaz fiyatlarına da değinildi: “BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında: Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusudur.”

YENİ TARİFELER NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Hem elektrik hem de doğalgaz fiyatlarındaki yeni tarifeler, 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren uygulanacak. EPDK, konuyla ilgili son açıklamasını “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesiyle tamamladı.