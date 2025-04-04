Elektriğe Zam Geldi. Yeni Fiyatlar Yürürlüğe Giriyor. EPDK Tarifeleri Açıkladı

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARI 5 NİSAN 2025’TE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik fiyatlarında konut abonelerine yüzde 25 zam geliyor. Yeni tarifeler 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ELEKTRİK ZAMLARINDA ABONE GRUPLARINA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

EPDK’nın yaptığı açıklamada, “Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA SANAYİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİNE ZAM

Açıklamada ayrıca BOTAŞ’ın doğal gaz fiyatlarında da artış yapıldığı belirtildi: “BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında: Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusudur. Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

YENİ TARİFELER NE ZAMAN UYGULANACAK?

Hem elektrik hem de doğal gaz fiyatlarındaki artışlar 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu zamlar, enerji maliyetlerindeki artışın tüketicilere yansıtılması anlamına geliyor.